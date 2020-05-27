53 нардепи на чолі з Тимошенко просять КС визнати неконституційною процедуру, за якою ухвалили "антиКоломойський" закон
Про це повідомила пресслужба КСУ, передає Цензор.НЕТ.
Автори подання вважають, що оспорюваний закон не відповідає низці статей Конституції.
Конституційне подання підписали представники "Батьківщини" та інші депутати, в тому числі Тарас Батенко, Антон Поляков, Анна Скороход, Ольга Василевська-Смаглюк, Ігор Палиця, Ірина Констанкевич, Ярослав Дубневич.
Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 травня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.
Пізніше позафракційний народний депутат України Антон Поляков, раніше виключений з фракції "Слуга народу", зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про скасування результатів голосування ВР за банківський закон.
Партія "Батьківщина" пообіцяла оскаржити закон у Конституційному суді.
21 травня закон підписав президент України Володимир Зеленський. Міжнародний валютний фонд привітав підписання закону.
22 травня стало відомо, що Україна і МВФ попередньо погодили нову програму на $ 5 млрд.