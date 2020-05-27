Умови нового навчального року залежать від епідситуації, - Міносвіти

Елементи технологій дистанційного навчання, якими оволоділи вчителі та учні під час карантину, обов'язково стануть невід'ємною складовою навчального процесу.

Про це заявила в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій на брифінгу 27 травня після засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Умови нового навчального року залежать, безперечно, від епідеміологічної ситуації. Звичайно, живе спілкування, емоції не зможе замінити дистанційне навчання. Учні повернуться до класів, як тільки дозволить епідеміологічна ситуація, але елемент технологій дистанційного навчання, нові методи, нові інструменти, які опанували вчителі, обов'язково стануть невід'ємною складовою навчального процесу", - сказала Мандзій.

Вона також наголосила, що МОН має бути готовими до будь-яких викликів, "тому фіналізуємо платформу для дистанційного навчання та оновлюємо підходи загалом до навчання".

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