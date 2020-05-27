Німеччина не буде екстрадувати Онищенка в Україну, суд відпустив його на свободу
Таке рішення ухвалили судді Вищого земельного суду Ольденбурга, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Згідно з рішенням суду, "існує значна ймовірність" того, що в разі екстрадиції Онищенка "не буде дотримано мінімальних стандартів міжнародного права щодо умов утримання в тюрмах", у тому числі й Європейської конвенції з прав людини. А тому екстрадиція є недопустимою.
Також судді Вищого земельного суду Ольденбурга скасували ордер про арешт Онищенка, і тепер він вільний.
Раніше суд звернувся до української влади з проханням надати "детальний опис" умов утримання під вартою, на котрі міг би розраховувати Онищенко в слідчому ізоляторі в Києві. Однак тоді українська сторона поінформувала німецький суд "лише в загальних рисах" щодо того, що міжнародних стандартів буде дотримано. Таких запевнень суддям в Ольденбурзі було замало.
Аргументуючи свою ухвалу, судді послалися на доповідь Ради Європи (РЄ), що ґрунтувалася на зібраному під час проведеного в 2017 і 2018 роках експертами Європейського комітету запобігання тортурам візиту до в'язниць в Україні. У зробленій після цього доповіді експерти комітету вказали на "нелюдські умови утримання ув'язнених, що принижують людську гідність", йдеться у повідомленні на сайті суду.
Сам Онищенко з моменту свого арешту в Нижній Саксонії в листопаді 2019 року провів кілька місяців у в'язниці міста Ольденбург. Протягом цього часу йому зробили операцію на серці в розташованій поблизу лікарні.
Тепер, після рішення суду, Онищенко може залишити в'язницю.
Нагадаємо, в лютому цього року тодішній адвокат Онищенка Інґо Міноджіо (Ingo Minoggio) повідомив DW, що його клієнт має громадянство Росії. У разі, якщо Німеччина не видасть ексдепутата Україні, він готовий виїхати до цієї країни.
5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.
27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.
За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.
Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.
26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.
21 січня ВАКС дозволив заочно розглядати справу про "газову схему", в організації якої підозрюють екснардепа Олександра Онищенка. Це стосується і його помічниці.
30 січня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України відправив до Німеччини запит про надання міжнародної правової допомоги щодо затриманого там обвинуваченого в "газовій схемі" екснардепа Олександра Онищенка. Запит стосується вручення повістки про виклик на судове засідання.