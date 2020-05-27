СБУ в трьох областях вилучила 60 тонн алкоголю з підробленими акцизними марками. ФОТО

Служба безпеки України виявила у Черкаській, Полтавській та Житомирській областях склади з майже 60 тоннами алкоголю з підробленими марками акцизного збору.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що організував незаконний бізнес топменеджмент одного з легальних виробників алкоголю. На необліковану продукцію зловмисники наносили акцизні марки з номерами, що були видані іншим гравцям ринку у попередні періоди. Зловмисники також використовували марки старого зразка та підроблені акцизи для маркування своєї продукції.

Під час обшуків у складських приміщеннях правоохоронці виявили алкогольну продукцію загальною вартістю понад 3,5 мільйона гривень. Наразі встановлюється масштаб збитків державного бюджету через дії зловмисників. Триває досудове слідство.

Операція проводилась управліннями СБУ в Черкаській та Волинській областях за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області".

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Фото: сайт СБУ