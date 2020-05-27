Новини

Окупанти проведуть у Криму 3 військові паради до Дня Перемоги

3 57133
Окупанти проведуть у Криму 3 військові паради до Дня Перемоги
24 червня окупаційна російська влада збирається провести військові паради в Севастополі, Сімферополі та Керчі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

"Командувач військами ПВО генерал-полковник Олександр Дворніков наказав організувати перевезення військовослужбовців - учасників парадів, а також підготувати місця їх розміщення на період проведення тренувань. Особливу увагу командувач зажадав звернути на заходи епідеміологічної безпеки з метою унеможливлення поширення нової вірусної інфекції", - сказано в повідомленні Південного військового округу Міноборони РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія проведе парад на честь Дня Перемоги 24 червня, - Путін

Крім того, окупанти хочуть провести в місцях дислокації з'єднань та військових частин Міноборони Росії урочисті ходи військ.

У військових парадах і проходженнях урочистим маршем військ на території окупованого Криму і ПВО Росії візьмуть участь понад 43 тисячі військовослужбовців, буде задіяно понад 800 одиниць озброєння і військової техніки, а також історичної техніки часів Другої світової війни.

Також в містах проведення військових парадів ПВО 24 червня спланований демонстраційний проліт близько 120 одиниць авіаційної техніки.

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    Оккупанты проведут в Крыму 3 военных парада ко Дню победы - Цензор.НЕТ 7935Верещагін. Російська армія в Туркестані. Полотно.1860
  • Маркиз
    Окупанти проведуть у Криму 3 військові паради до Дня Перемоги - Цензор.НЕТ 1359
  • Егор Матвеевич
    Рай для крысчан позорных:
    Оккупанты проведут в Крыму 3 военных парада ко Дню победы - Цензор.НЕТ 765
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини