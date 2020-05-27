Кіпр обіцяє покрити витрати туристів, які заразяться коронавірусом на відпочинку
Про це йдеться в урядовому листі, з яким ознайомилося агентство Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.
Цей лист уряд Кіпру розіслав іноземним урядам, авіакомпаніям і туроператорам. У ньому викладені строгі санітарно-гігієнічні протоколи, які держава ухвалює, щоб залучити іноземних туристів.
Уряд Кіпру обіцяє оплатити проживання, харчування та ліки для туристів з COVID-19 і їхніх сімей. Відпочивальникам, які заразилися, потрібно буде сплатити тільки поїздку на таксі в аеропорт і переліт додому.
Лікарня на 100 ліжок буде обслуговувати виключно іноземних мандрівників з підтвердженим коронавірусом. Близько 112 відділень інтенсивної терапії будуть зарезервовані для пацієнтів в критичному стані.
Для членів сімей пацієнтів та їхніх близьких людей буде зарезервований "карантинний готель" на 500 номерів.
Кіпр отримує від туризму 13% свого доходу. Очікується, що падіння в цій сфері для кіпрських бізнесменів може бути до 70%.
Туристів на Кіпрі почнуть приймати в червні, правда, тільки з 19 країн і тільки з результатами тестів на коронавірус.