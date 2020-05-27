Від початку доби 27 травня ворог двічі обстріляв наші позиції, втрат немає, - штаб ООС

27 травня озброєні формування Російської Федерації 2 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік від Новотроїцького противник вів вогонь по наших військовослужбовцях з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Українських захисників, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Новолуганського, ворог обстріляв із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм.

У відповідь наші воїни відкривали вогонь із наявних вогневих засобів для припинення агресивних дій противника. Підрозділи Об'єднаних сил і надалі готові негайно реагувати на всі можливі загрози з боку загарбників.

Від початку нинішньої доби втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками.

Також збройні формування РФ цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил і засобів №2 Золоте зі стрілецької зброї.

Такі провокації свідчать, що ворог свідомо не бажає дотримуватися існуючих мирних домовленостей.

На ділянках розведення №1 і №3 режим "Тиша" дотримувався".

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