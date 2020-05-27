МЗС Грузії обіцяє не затягувати з поверненням посла в Україну

Міністерство закордонних справ Грузії обіцяє не затягувати з поверненням посла в Україну після того, як його відкликали для консультацій через призначення колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України

Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузія Онлайн".

Міністр закордонних справ Грузії зазначив, що процес повернення посла Грузії в Україну, відкликаного в Тбілісі для консультацій, "не затягнеться в часі".

"Ви знаєте, що ми почали консультації з послом в Україні. Звичайно, нам потрібно обговорити багато питань. Я ще раз повторю, що стратегічне партнерство переглянуто не буде. У нас багато схожих проблем, таких як окупація територій нашої країни, європейська та євроатлантична інтеграція, спільні позиції в межах ГУАМ - це переглядатися не буде. Звісно, те рішення створило певні проблеми, тому нам необхідно серйозно обговорити це питання з послом, що ми і робимо", - сказав Залкаліані.

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього очільника Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі керівником Виконавчого комітету реформ.

Пізніше стало відомо, що Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.

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