МЗС Грузії обіцяє не затягувати з поверненням посла в Україну
Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузія Онлайн".
Міністр закордонних справ Грузії зазначив, що процес повернення посла Грузії в Україну, відкликаного в Тбілісі для консультацій, "не затягнеться в часі".
"Ви знаєте, що ми почали консультації з послом в Україні. Звичайно, нам потрібно обговорити багато питань. Я ще раз повторю, що стратегічне партнерство переглянуто не буде. У нас багато схожих проблем, таких як окупація територій нашої країни, європейська та євроатлантична інтеграція, спільні позиції в межах ГУАМ - це переглядатися не буде. Звісно, те рішення створило певні проблеми, тому нам необхідно серйозно обговорити це питання з послом, що ми і робимо", - сказав Залкаліані.
Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього очільника Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі керівником Виконавчого комітету реформ.
Пізніше стало відомо, що Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.