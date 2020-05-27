На Рівненщині прикордонника затримали на хабарі 19,2 тис. грн, - військова прокуратура. ФОТО
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Правоохоронці задокументували факт незаконної вирубки дерев і отримання хабаря інспектором прикордонної служби одного з відділів прикордонної служби Луцького прикордонного загону.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр військової прокуратури Західного регіону.
Прапорщика викрито в незаконній вирубці дерев породи дуб із лісових насаджень прикордонної смуги, перевезенні, зберіганні та збуті незаконно зрубаної деревини, а також отриманні хабаря за безперешкодне вивезення 2 кубів деревини з території прикордонних населених пунктів.
Хабарника затримано 27 травня на одержанні 19 200 грн хабаря.
Тривають першочергові слідчі (розшукові) дії. За результатами їх проведення будуть вирішені питання про повідомленні особі про підозру, обрання запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.