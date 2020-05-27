Нацгвардійці пройшли 15-тижневий навчальний курс за стандартами НАТО

Службовці Національної гвардії пройшли 15-тижневий навчальний курс, у рамках якого тренувалися в умовах, наближених до бойових, вчилися розміновувати місцевість, долати водну перешкоду і проходити зони радіаційного, хімічного і біологічного зараження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на групу інформації та комунікації НЦ НГУ.

Курс під назвою "Період розвитку 1" - перший крок у системі підготовки сержантського корпусу. Навчальну програму розробили за участі представників оперативно-тактичної групи Збройних сил Канади (операції "UNIFIER") за стандартами НАТО.

"Завершенням тривалого навчання є комплексно-польовий вихід, який триває добу. Він розроблений для відпрацювання підрозділом дій, наближених до реальних бойових дій. Починаючи рух по азимуту, військові орієнтуються на місцевості за допомогою карт і компасів. Невід'ємною частиною польового виходу є подолання водної перешкоди і особливо небезпечних ділянок місцевості", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Військові вчилися брати ворожі кораблі на абордаж. ВIДЕО

Також гвардійці "розміновують" місцевість і проходять зони радіаційного, хімічного і біологічного зараження.

"Попри складні погодні умови, гвардійці успішно впоралися з поставленими завданнями", - зазначив майор Володимир Германович.