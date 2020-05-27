"Держава втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині", а серед "організаторів схеми називалися Герус, Коваленко і Притика", - Гончаренко

"Укрзалізниця" переплатила понад 300 млн грн за електроенергію через корупційну схему, одним із організаторів якої називають Андрія Геруса.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав народний депутат Олексій Гончаренко в Фейсбуці.

Депутат зазначив, що йому стало відомо про корупційну схему з постачання електроенергії "Укрзалізниці", на якій її ініціатори заробили понад 300 млн грн. За його словами, серед організаторів схеми називалися голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, член НКРЕКП Дмитро Коваленко та власник трейдингової компанії "НЕК" Олександр Притика.

"Схема заробітку через прокладки між комунальним підприємством "Київтеплоенерго" і державною "Укрзалізницею". Якщо вірити моїм співрозмовникам, вона полягає в тому, що КП "Київтеплоенерго" продає електроенергію за ціною 1,31 грн кВт-год комерційним фірмам, перепродуючи її один одному (в ланцюжку посередників ТОВ "НЕК" Олександра Притики), постачають струм "Укрзалізниці" за ціною 1,69 грн кВт-год", - написав Гончаренко.

Він зазначив, що схема діяла впродовж першого кварталу 2020 року, і за цей час ділки змогли збагатитися на 321 млн грн, Держава ж практично втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині.

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Депутат також закликав Андрія Геруса разом розслідувати надану йому інформацію про корупцію в УЗ.

Нагадаємо, раніше народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив, що якщо міністр інфраструктури не подолає системну корупцію в "Укрзалізниці", депутати ініціюватимуть питання про його заміну.

За даними Держаудитслужби, за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності АТ "Укрзалізниця" і його 24-х філій за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 року виявлено порушень на суму 11,8 млрд грн, що негативно вплинуло на фінансово-господарську діяльність держпідприємства.

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