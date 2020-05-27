Дарниця" призупиняє проєкт з виробництва гідроксихлорохіну для лікування COVID-19

"Фармацевтична компанія "Дарниця" призупинила проєкт з виробництва гідроксихлорохіну для лікування COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві пресслужби компанії.

У заяві підкреслюється, що вчені "Дарниці" уважно стежать за авторитетними медичними дослідженнями які стосуються ефективності гідроксихлорохіну під час лікування COVID-19. Станом на 26 травня на сайті ClinicalTrial.gov зареєстровано 201 дослідження застосування гідроксихлорохіну для лікування COVID-19, з яких 5 - завершено.

"Були опубліковані матеріали клінічних досліджень, які не підтвердили користь від застосування експериментального лікарського засобу гідроксихлорохін у хворих на COVID-19. "Дарниця" бере до уваги світову наукову думку, оскільки безпека пацієнтів та наукова доцільність є безумовним пріоритетом для компанії. Відтак компанія призупинила проект з виробництва препарату гідроксихлорохін для лікування COVID-19", - сказано в заяві.

Нагадаємо, що Дарниця розпочала проект з підготовки до виробництва препаратів з гідроксихлорохіном у березні 2020 року, коли з’явилися китайські протоколи лікування та публікації в авторитетних джерелах про ефективність препарату для лікування COVID-19. Ці дані дали підстави включити гідроксихлорохін в протоколи експериментального лікування COVID-19 в багатьох країнах світу, зокрема в Україні, США та в європейських країнах.

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В той же час Дарниця отримала численні звернення від українських лікарів та пацієнтів з проханням дати можливість використовувати препарат для лікування коронавірусної інфекції, оскільки дана терапія розглядалася медичною спільнотою як потенційно ефективна. Зважаючи на наукові данні та звернення медичної спільноти, Дарниця розпочала проект з підготовки до виробництва препаратів з гідроксихлорохіном виключно для потреб медичних установ у лікуванні COVID-19. При цьому відкритий продаж препарату не передбачався", - повідомляє пресслужба.

Компанія також додає, що у разі потреби Дарниця готова до випуску даного препарату для пацієнтів хворих на ревматоїдний артрит та системний червоний вовчак.

"Науковці "Дарниці" і надалі стежитимуть за міжнародними дослідженнями щодо пошуку ефективних та безпечних лікарських засобів для боротьби з вірусом SARS-CoV-2 і розглядатимуть можливість виробництва потенційних препаратів", - говориться в заяві.

Раніше "Дарниця" переорієнтувала виробничі потужності, щоб збільшити випуск жарознижуючого засобу "Парацетамол" та противірусного препарату "Імустат", що застосовуються для полегшення перебігу захворювань, викликаних вірусними інфекціями.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Стратегічні напрямки розвитку портфеля - кардіологія, неврологія і рішення проблем болю.