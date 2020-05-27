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Чиновника Хмельницької ОДА затримали під час одержання 1 тис. дол. хабаря, - Нацполіція. ФОТО

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Правоохоронці задокументували факт вимагання та отримання хабаря начальником одного з відділів Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чиновника Хмельницької ОДА затримали під час одержання 1 тис. дол. хабаря, - Нацполіція 01

Зловживаючи службовим становищем, посадовець вимагав та отримав тисячу доларів від місцевого жителя за безперешкодну видачу його синові направлення на проходження альтернативної (невійськової) служби.

Чиновника затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Чиновника Хмельницької ОДА затримали під час одержання 1 тис. дол. хабаря, - Нацполіція 02

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Чиновника Хмельницької ОДА затримали під час одержання 1 тис. дол. хабаря, - Нацполіція 03

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади.

Автор: Христина Бедрик

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