Чиновника Хмельницької ОДА затримали під час одержання 1 тис. дол. хабаря, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці задокументували факт вимагання та отримання хабаря начальником одного з відділів Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Зловживаючи службовим становищем, посадовець вимагав та отримав тисячу доларів від місцевого жителя за безперешкодну видачу його синові направлення на проходження альтернативної (невійськової) служби.

Чиновника затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Читайте також: Депутат Хотинської міськради на Буковині упіймався на хабарі 4 тис. доларів, - Офіс генпрокурора

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади.