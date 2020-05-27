ВВП і промвиробництво падали, а надходження до бюджету зростали. Це означає, що податкова працювала ефективно, - Верланов

ВВП та промислове виробництво порівняно з минулим роком падали, а надходження до бюджету зростали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у Фейсбуці ексглава Державної податкової служби Сергій Верланов, коментуючи дані Держказначейства.

Це означає, що податкова працювала на країну і не давала нечистим на руку ділкам та їх покровителям розкрадати бюджетні кошти. Докладу усіх зусиль, щоб не дозволити знову перетворити службу на годівницю для шахраїв та корупціонерів", – написав він.

Згідно з даними Держказначейства, у січні - квітні 2020 року держбюджет України отримав 314,8 млрд грн, що на 7,7 млрд, або на 2,4%, менше, ніж за аналогічний період 2019 року, але в частині податкової служби результати перевершили 2019 рік по основних податках: на 37,3% більше ПДВ з вироблених товарів з урахуванням бюджетного відшкодування, що стало можливим завдяки новій системі моніторингу; на 15,6% більше податку на прибуток підприємств, на 10,8% більше податку та збору на доходи фізичних осіб, на 9,9% більше акцизного податку. В "мінусі" опинилися ПДВ із ввезених товарів, рента за користування надрами і ввізні мита.

"Коронакриза неминуче вплинула на наповнення бюджету. Але реальна боротьба зі схемами у сфері ПДВ і обігу підакцизної продукції та поліпшення якості адміністрування податків дозволили ДПС досягти кращих результатів, ніж у докризовому 2019 році. Це свідчить про ефективність проведеної реформи податкової та можливості роботи якісно виконувати свою функцію в будь-яких умовах", - сказано в повідомленні.

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