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У Харкові заступниця голови районного суду упіймалася на хабарі 4 тис. дол., - НАБУ. ФОТО

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27 травня детективи НАБУ спільно з СБУ спіймали на хабарі суддю одного з районних судів міста Харкова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

У Харкові заступниця голови районного суду упіймалася на хабарі 4 тис. дол., - НАБУ 01

Служителька Феміди отримала 4 тис. дол. хабаря за винесення постанови про повернення обвинуваченому в кримінальному провадженні понад 30 тис. дол.

У Харкові заступниця голови районного суду упіймалася на хабарі 4 тис. дол., - НАБУ 02

Вирішується питання про повідомлення судді підозри за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

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Автор: Христина Бедрик

Топ коментарі

  • Рудольф Шпэк
    более того даже эти 4 штуки она все таки заберёт
    это конченая страна
  • Олег Анатолиевич
    У нас судьи все такие. 28 лет естественного отрицательного обора - там все такие.
  • Baks13
    Мене всі проклинають, ненавидять!..
    І кличуть, то лайном, то душогубом!..
    Бо я - суддя! Бо я і є та «гнида»,
    закон якої - слухавка з тризубом!
    Син - в Кембріджі, а донечка - в Сорбонні.
    Дружина - десь на шопінгу у Ніцці.
    Бо я - суддя! Бо я експерт в законі,
    де всі статті - в умовних одиницях!
    Маєтки, тачки, яхти, пойло, їдло….
    Я, майже, як Господь в своєму місті!
    Я є суддя, а не якесь там бидло,
    що виживає на свої «три двісті»!
    Я лиш гарантові - наймИтом, і слугою!
    А з вас, убогих, буду дерти шкіри,
    допоки над моєю головою
    немає ні мотузки, ні сокири!©
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