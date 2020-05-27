У Харкові заступниця голови районного суду упіймалася на хабарі 4 тис. дол., - НАБУ. ФОТО

27 травня детективи НАБУ спільно з СБУ спіймали на хабарі суддю одного з районних судів міста Харкова.

Автор: Христина Бедрик