Воїна 28-ї ОМБ Віталія Лімборського, який загинув на Донбасі, поховають 29 травня на Кіровоградщині
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук Кіровоградського обласного військкомату.
Віталій Лімборський, 1996 року народження, молодший сержант, військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади, який загинув 26 травня ввечері в районі міста Мар'їнка Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, отриманого під час обстрілу наших позицій із боку найманців РФ.
Віталій Лімборський народився 20.03.1996 в селі Суботці Знам'янського району. У 2002 році почав навчання в Суботцівській загальноосвітній школі I-III ступенів, яку закінчив у 2013 році. Працював дитячим тренером з футболу. 28.11.2017 року був призваний Знаменським об'єднаним міським військовим комісаріатом до лав Збройних Сил України. Службу проходив у військовій частині А 1785 (363-й окремий батальйон охорони і обслуговування) у званні молодшого сержанта.
Поховають Віталія Лімборського на сільському кладовищі с.Суботці. У нього залишилися батьки і брат.