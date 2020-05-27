Воїна 28-ї ОМБ Віталія Лімборського, який загинув на Донбасі, поховають 29 травня на Кіровоградщині

29 травня, в будинку культури села Суботці Знам'янського району Кіровоградської області, об 11.00 розпочнеться церемонія прощання з загиблим українським воїном Віталієм Миколайовичем Лімборським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук Кіровоградського обласного військкомату.

Віталій Лімборський, 1996 року народження, молодший сержант, військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади, який загинув 26 травня ввечері в районі міста Мар'їнка Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, отриманого під час обстрілу наших позицій із боку найманців РФ.

Віталій Лімборський народився 20.03.1996 в селі Суботці Знам'янського району. У 2002 році почав навчання в Суботцівській загальноосвітній школі I-III ступенів, яку закінчив у 2013 році. Працював дитячим тренером з футболу. 28.11.2017 року був призваний Знаменським об'єднаним міським військовим комісаріатом до лав Збройних Сил України. Службу проходив у військовій частині А 1785 (363-й окремий батальйон охорони і обслуговування) у званні молодшого сержанта.

Поховають Віталія Лімборського на сільському кладовищі с.Суботці. У нього залишилися батьки і брат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїн 28-ї ОМБр Віталій Лімборський загинув 26 травня в зоні ООС. ФОТО