У Новій Зеландії всього 21 хворий на COVID-19, жоден із них не має потреби в госпіталізації, - директор з питань охорони здоров'я Блумфілд
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Зараз у лікарнях після виписки (останньої. - Ред.) особи з госпіталю Мідлмор немає жодного пацієнта з COVID-19", - сказав директор з питань охорони здоров'я Ешлі Блумфілд.
Він зазначив, що на даний момент зафіксовано 21 активний випадок, проте ці хворі не госпіталізовані. Таку ситуацію зафіксували вперше за кілька місяців.
Також у Новій Зеландії не зареєстровано нових смертей і вже п'ятий день поспіль немає нових випадків зараження.
За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу, в Новій Зеландії виявили 1504 випадки інфікування коронавірусом, померла 21 особа, одужали 1462 особи.
З 14 травня Нова Зеландія зняла низку обмежень, запроваджених через поширення коронавірусу, пише Громадське радіо. Люди можуть відвідувати бари, займатися спортом у парках, а діти - повернутися в школу. Правила соціального дистанціювання залишаються в силі, а збори обмежуються 10 особами.