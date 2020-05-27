Слідком РФ завершив розслідування "кримінальної справи" проти Джемілєва, він має намір звертатися в ЄСПЛ

В окупованому Криму слідком РФ завершив розслідування "кримінальної справи" стосовно лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Він звинувачується в перетині державного кордону Росії під час в'їзду в Росію іноземним громадянином, в'їзд якого до Росії для винного не дозволений з підстав, передбачених законодавством Росії, скоєному групою осіб за попередньою змовою (частина 3 статті 322 Кримінального кодексу Росії); недбалому зберіганні вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (ст. 224 КК України); незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 222 КК Росії)", - сказано в тексті.

Уточнюється, що розслідування завершено.

"Матеріали кримінальної справи направлено до прокуратури республіки Крим для вивчення на предмет підписання обвинувального висновку та подальшого направлення до суду для розгляду по суті", - уточнили у відомстві.

Мустафа Джемілєв у коментарі Крим.Реалії повідомив, що його цікавлять "задіяні особи" в "кримінальній справі", яку відкрили проти нього російські силовики в Криму.

"Адвокат Микола Полозов займається цією справою. Я визначив завдання так, що нас цікавлять задіяні особи. Зараз перезняли ці 11 томів, цю нісенітницю, яку вони набрали. Я ці документи передам у прокуратуру АРК. Вони розглядатимуть питання, на кого треба відкривати кримінальні справи. Потім підемо до Європейського суду з прав людини", - сказав Джемілєв.

Нагадаємо, управління Слідкому Росії в окупованому Криму 13 квітня пред'явило лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу. За словами адвоката Миколи Полозова, проти Джемілєва зараз використовують матеріали української справи його сина Хайсера.

Пізніше адвокат повідомив про завершення попереднього слідства проти Джемілєва. Полозов ознайомився з матеріалами кримінальної справи російської ФСБ проти Джемілєва і знайшов у ній невідповідності.

Прокуратура АР Крим почала кримінальне провадження за фактом незаконного переслідування лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Вона розслідується за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).