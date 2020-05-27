Венеціанська комісія проведе експертизу поправок до Конституції РФ у відповідь на петицію, яку підписали понад 200 тисяч росіян

Комітет із моніторингу Парламентської асамблеї Ради Європи вирішив провести термінову юридичну експертизу поправок до конституції Росії і процедури їхнього схвалення.

Таким чином ПАРЄ задовольнила прохання у зверненні, під яким поставили підписи понад 200 тисяч громадян Росії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як повідомили виданню координатори звернення до Ради Європи, поправки розгляне Європейська комісія за демократію через право (так звана Венеційська комісія).

Засідання Комітету ПАРЄ відбулося 27 травня в онлайн-форматі.

Венеційська комісія уповноважена давати правову оцінку конституційних проєктів країн-членів Ради Європи. Попри те, що її експертні оцінки мають рекомендаційний характер, саме позитивна оцінка комісією конституції Росії 1993 року була однією з підстав прийняття Росії в члени Ради Європи в 1996 році.

Венеційська комісія має перевірити зміни до конституції Росії на відповідність європейським і міжнародним стандартам демократії та верховенства права, а також правовим зобов’язанням Росії в межах Ради Європи.

Раніше вже було ухвалене рішення про експертизу поправки про право Російської Федерації не виконувати рішення міжнародних органів. Її результати, як очікується, будуть опубліковані в червні.

11 березня 2020 року, після схвалення поправок парламентом, російські правозахисники, юристи, громадські діячі опублікували відкритий лист до Ради Європи з негативною оцінкою як поправок до Конституції, так і процедури їхнього схвалення. Російська влада і лояльні їй ЗМІ розкритикували цю ініціативу, стверджуючи, що і поправки, і процедура відповідають міжнародним нормам. Ініціатори петиції вважають, що вони порушують баланс влади і обмежують свободи громадян. Під петицією зібрано понад 200 тисяч підписів.

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Нагадаємо, закон про поправку до Конституції РФ, що дозволяє Путіну переобиратися на посаду президента ще кілька разів, був підписаний самим Путіним. До цього його ухвалила Рада Федерації і погодили дві третини регіонів РФ.

Поправки були ініційовані президентом Росії Володимиром Путіним. Одна з них, внесена пізніше, передбачає можливість для Путіна балотуватися ще на два президентські терміни.

Спочатку очікувалося, що загальнонаціональне голосування про схвалення поправок відбудеться 22 квітня, однак воно було перенесене через епідемію COVID-19. Останнім часом називають нові дати – 1 або 8 липня.