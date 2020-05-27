Міністр юстиції Малюська заявив, що після його скарг на розмір зарплати її збільшили втричі
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Міністр юстиції Денис Малюська повідомив про збільшення своєї зарплати втричі. Торік Малюська скаржився на низьку зарплату і не виключав свого звільнення з посади.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр розповів в інтерв'ю Mind.
За словами Малюськи, до початку карантину в Україні його заробітна плата становила близько 61 тисячі гривень. При тому, що спочатку його зарплата становила 17 тисяч гривень.
"Зараз діють карантинні обмеження щодо зарплат високопосадовців, і я отримую близько 37 тисяч гривень", - розповів він.