Міністр юстиції Малюська заявив, що після його скарг на розмір зарплати її збільшили втричі

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив про збільшення своєї зарплати втричі. Торік Малюська скаржився на низьку зарплату і не виключав свого звільнення з посади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр розповів в інтерв'ю Mind.

За словами Малюськи, до початку карантину в Україні його заробітна плата становила близько 61 тисячі гривень. При тому, що спочатку його зарплата становила 17 тисяч гривень.

"Зараз діють карантинні обмеження щодо зарплат високопосадовців, і я отримую близько 37 тисяч гривень", - розповів він.

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