ВАКС на прохання адвоката відклав розгляд апеляції у справі заводу "Краян"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відклала судовий розгляд апеляційних скарг прокурора у справі заводу "Краян" на 3 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Зазначається, що 27 травня відбулося судове засідання у справі "Краян".

"До початку судового засідання одним із захисників до суду було подано заяву про відкладення розгляду справи у зв'язку з неможливістю його участі в цьому судовому засіданні, а також перебуванні на лікарняному його підзахисного. За результатами розгляду поданої заяви суд визнав причини неявки поважними і відклав судовий розгляд апеляційних скарг прокурора на 3 червня о 14:00", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, як встановило слідство, Одеський міський голова у період з липня по грудень 2016 року спільно з іншими посадовцями Одеської мерії та представниками приватної компанії заволоділи коштами місцевого бюджету міста Одеси в сумі 92 млн грн. Корупційну схему, на переконання детективів, реалізовано під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завідомо завищеною вартістю. В подальшому сплачені кошти планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник та керівник якого, як встановило слідство, наразі проживає на непідконтрольній території Луганської області.

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Детективи НАБУ та прокурори САП стали на заваді цим планам, ініціювавши у грудні 2016 року накладення арешту на кошти, сплачені із місцевого бюджету Одеси.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із листопада 2016 року.

В жовтні 2018 року до Малиновського районного суду міста Одеси скеровано обвинувальний акт стосовно восьми осіб – виконавців схеми, серед яких — чинний міський голова Одеси. Майже всі докази, надані стороною обвинувачення, судом не були враховані під час винесення виправдувального вироку, посилаючись на їх недопустимість.

Наразі справу розглядає Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

24 січня 2020 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 4 учасникам - фактичним організаторам і контролерам схеми заволодіння 92 млн грн місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ "ХК "Краян". Таким чином, загальна кількість осіб, які брали участь у схемі, зросла до 12: 8 із них є обвинуваченими, справа стосовно них слухається в суді.

Вищий антикорупційний суд України обрав 31 січня 2020 року запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 15,8 мільйона гривень підозрюваному у справі одеського заводу "Краян" - колишньому народному депутату Олександру Дубовому, якому інкримінують участь в афері з продажем адмінбудівлі підприємства. 5 лютого за нього внесли заставу.