Доопрацьована програма дій уряду з'явиться в Раді наступного тижня, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розраховує, що парламент найближчим часом побачить доопрацьовану програму дій уряду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дійсно, програма дій уряду потребує серйозного доопрацювання. Про це висловили позицію, якщо я не помиляюся, 13 комітетів з 23. Думаю, що інші колеги в тій чи іншій мірі поділяють цю думку. Я вам більше скажу, і уряд з цим погоджується. Думаю, що найближчим часом ми побачимо доопрацьовану програму дій уряду", - сказав спікер.

На уточнення, чи можливо це наступного тижня, Разумков відповів: "Так, я думаю, що це буде саме наступного тижня".

Голова ВР також зазначив, що уряд розпочав роботу на початку пандемії, "і було 2 варіанти – або писати обґрунтовану програму дій уряду, або займатися реальними речами".

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"У таких умовах не починав свою роботу жоден уряд України. Я думаю, що ті питання, які стояли і перед паном Шмигалем, і перед урядовцями, і ті зміни, які сьогодні необхідно буде вносити в програму дій уряду після проходження піку коронавірусної хвороби...не лише медичні питання, це і питання економіки. Тому я думаю, що ця програма потребуватиме доопрацювання", - зазначив Разумков.

Він також прокоментував недоукомплектованість уряду.

"Станом на сьогодні всі міністерства функціонують. Якщо ми говоримо про призначення міністрів, то дійсно по деяких позиціях це не відбулося. Однак функціонал і всі обов'язки виконуються у повному обсязі", - сказав Разумков.

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