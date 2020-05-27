Доопрацьована програма дій уряду з'явиться в Раді наступного тижня, - Разумков
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Дійсно, програма дій уряду потребує серйозного доопрацювання. Про це висловили позицію, якщо я не помиляюся, 13 комітетів з 23. Думаю, що інші колеги в тій чи іншій мірі поділяють цю думку. Я вам більше скажу, і уряд з цим погоджується. Думаю, що найближчим часом ми побачимо доопрацьовану програму дій уряду", - сказав спікер.
На уточнення, чи можливо це наступного тижня, Разумков відповів: "Так, я думаю, що це буде саме наступного тижня".
Голова ВР також зазначив, що уряд розпочав роботу на початку пандемії, "і було 2 варіанти – або писати обґрунтовану програму дій уряду, або займатися реальними речами".
"У таких умовах не починав свою роботу жоден уряд України. Я думаю, що ті питання, які стояли і перед паном Шмигалем, і перед урядовцями, і ті зміни, які сьогодні необхідно буде вносити в програму дій уряду після проходження піку коронавірусної хвороби...не лише медичні питання, це і питання економіки. Тому я думаю, що ця програма потребуватиме доопрацювання", - зазначив Разумков.
Він також прокоментував недоукомплектованість уряду.
"Станом на сьогодні всі міністерства функціонують. Якщо ми говоримо про призначення міністрів, то дійсно по деяких позиціях це не відбулося. Однак функціонал і всі обов'язки виконуються у повному обсязі", - сказав Разумков.