Меркель виступила за збереження санкцій проти Росії

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що політику санкцій щодо Російської Федерації необхідно зберегти. При цьому вона додала, що діалогу між Євросоюзом і Москвою необхідно надати нові імпульси.

Про це Меркель заявила на форумі, організованому Фондом Конрада Аденауера, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Меркель, порушення фундаментальних правил міжнародного права слід називати своїми іменами. Тому політика санкцій зберігатиметься, доки не буде прогресу у вирішенні питання конфлікту на Донбасі.

"Якщо не буде прогресу в мінському процесі, то нам потрібно буде дотримуватися санкцій. З іншого боку, головування в ЄС дає нам можливість надати нові імпульси відносинам", - підкреслила вона.

Читайте також: Міністерка землі Бранденбург Ланге зажадала скасування санкцій проти РФ, посольство України відповіло: Путін піде на деескалацію тільки допомогою потужного тиску