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Меркель виступила за збереження санкцій проти Росії

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Меркель виступила за збереження санкцій проти Росії
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що політику санкцій щодо Російської Федерації необхідно зберегти. При цьому вона додала, що діалогу між Євросоюзом і Москвою необхідно надати нові імпульси.

Про це Меркель заявила на форумі, організованому Фондом Конрада Аденауера, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Меркель, порушення фундаментальних правил міжнародного права слід називати своїми іменами. Тому політика санкцій зберігатиметься, доки не буде прогресу у вирішенні питання конфлікту на Донбасі.

"Якщо не буде прогресу в мінському процесі, то нам потрібно буде дотримуватися санкцій. З іншого боку, головування в ЄС дає нам можливість надати нові імпульси відносинам", - підкреслила вона.

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Автор: Христина Бедрик

Топ коментарі

  • Senator S #201477
    Газпровод Ямал=Европа остановлен полностью.Турецкий поток закрыт на профилактику.РАБссиянц,хде Вяличие?
  • Lvbnhj
    Меркель выступила за сохранение санкций против России - Цензор.НЕТ 2570
  • Vladimir Novosolov #445955
    ПТН ПНХ! Это уже не лозунг, это уже аксиома международной политики.
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