Факт заборони в'їзду в Україну актора не може бути підставою для заборони фільмів, в яких він знімався, - міністр Ткаченко
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр заявив в ефірі телеканалу "UA: Перший", коментуючи виключення російського актора Федора Добронравова з переліку осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці.
"По-перше я вважаю, що і санкції були введені необґрунтовано. По-друге, давайте розрізняти. Є заборона в'їзду. Яким чином заборона в'їзду може стосуватися аудіовізуального продукту. Я багато разів питав це у керівників минулої влади ... На мій погляд, коли є порушена кримінальна справа проти когось, наприклад Охлобистіна, Пореченкова, тоді це має стосуватися так званих чорних списків. Інша річ, коли автоматом всі ці люди заносяться в чорні списки, і сотні годин аудіовізуального продукту, зокрема, фільм Романа Балаяна, кладуться на полку", - сказав Ткаченко.
Міністр зазначив, що з цим питанням необхідно розібратися, щоб внесення в такі "чорні списки" було прозорим і зрозумілим.
"На мою думку, тільки той факт, що комусь заборонений в'їзд не може одночасно служити підставою для того, щоб фільми, в яких брали участь ці люди були заборонені", - додав Ткаченко.