Суд у США встановив заставу мільйон доларів поліцейському, обвинуваченому у вбивстві, яке стало каталізатором масових протестів

У США суд встановив заставу в сумі мільйона доларів для співробітника поліції Міннеаполіса, який обвинувачується у вбивстві Джорджа Флойда.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише AP.

Під час 11-хвилинного слухання в суді обвинувачений Дерек Шовен майже нічого не казав. Він брав участь у засіданні за допомогою відеозв'язку із в'язниці суворого режиму. Його захисник Ерік Нельсон не оскаржував початкову заставу в $500 000.

Зазначається, що він також не спілкувався з пресою після засідання.

Наступне засідання щодо Дерека Шовена призначено на 29 червня. Сьогодні було перше судове слухання щодо його обвинувачення.

Шовен обвинувачується у вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві другого ступеня у зв'язку зі смертю Флойда 25 травня. Флойд, темношкірий чоловік у наручниках, помер після того, як поліцейський протягом декількох хвилин притискав своє коліно до його шиї, навіть після того, як Флойд припинив рухатися і намагався сказати, що не може дихати.

Нагадаємо, у США у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда виникла хвиля протестів. У Вашингтоні та ще в 40 великих містах США запровадили комендантську годину.

Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив із промовою і сфотографувався з Біблією. У самому Білому домі заявили, що периметр був зачищений після кількох попереджень і лише тому, що протестувальники не дотримувалися встановленої у Вашингтоні комендантської години.

Раніше стало відомо, що Пентагон за наказом президента Дональда Трампа наказав армії приготувати військову поліцію для дислокації в Міннеаполіс для придушення протестів і заворушень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протести у США: департамент поліції Міннеаполіса повністю розформовано