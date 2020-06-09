США і РФ домовилися про переговори щодо ядерного озброєння і запросили на них Китай

США і Росія домовилися про час і місце проведення в червні переговорів щодо ядерного озброєння і запросили на них Китай.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомив у Twitter спеціальний представник США з контролю над озброєннями Маршалл Білінгслі.

"Сьогодні домовилися із заступником міністра закордонних справ Росії Рябковим про час і місце проведення перемовин у червні щодо ядерної зброї. Китай також запрошений. Як продемонструє себе Китай і чи буде добросовісно вести перемовини?" - написав спецпредставник США.

23 травня в адміністрації президента США Дональда Трампа обговорили питання можливого проведення нового випробувального ядерного вибуху. Їх Сполучені Штати не проводили з 1992 року. Тоді The Washington Post із посиланням на анонімні джерела серед високопоставлених чиновників повідомляв, що демонстрація можливості їх провести може допомогти під час перемовин з Росією та Китаєм, оскільки Вашингтон прагне укласти тристоронній договір щодо урегулювання ядерного озброєння.

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