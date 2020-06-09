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Нова гонка озброєнь буде небезпечною і дуже дорогою, - Столтенберг

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Нова гонка озброєнь буде небезпечною і дуже дорогою, - Столтенберг
Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг зазначає, що підхід НАТО до відносин з Росією залишається незмінним і поєднує стратегію стримування та оборони з політикою діалогу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Столтенберг сказав під час онлайн-дискусії щодо зміцнення Альянсу після подолання пандемії COVID-19.

Він заявив, що хоча воєнна діяльність Росії й надалі не послаблюється, відносини НАТО з Росією ґрунтуються на двоєдиному підході - на підтриманні стримування і оборони та збереженні можливості для діалогу.

"Ми бачили більш напористу Росію, ми бачили Росію, яка готова застосувати воєнну силу проти сусідів у Грузії і Україні, яка виділяє значні інвестиції у нові сучасні можливості, зокрема у нові ядерні можливості. Вони зараз розміщують нові ракетні системи, які називаються SSC-8 (нова ракетна система "Новатор 9М729"), що можуть досягти європейських міст і зменшити граничні межі ймовірного застосування ядерної зброї у збройному конфлікті", - заявив Столтенберг і нагадав, що через дії Росії припинено договір про заборону ракет середньої та малої дальності.

Також він додав, що Росія значно модернізує свої ядерні арсенали і коригує свої воєнні доктрини. "Ми відповіли на це не шляхом віддзеркалення дій Росії, але завдяки забезпеченню надійного стримування і оборони, оскільки найкращий спосіб запобігти конфлікту - це усунути будь-які моменти для сумнівів і прорахунків щодо готовності і прагнення НАТО захистити усіх союзників, і поки ми забезпечуватимемо таке стримування, не буде конфлікту, не буде нападу", - наголосив Столтенберг.

При цьому він заявив, що Росія залишається сусідом Альянсу і нікуди не зникне, тому в НАТО виступають за діалог з Росією і за встановлення кращих відносин. "Ми рішуче віримо у контроль над озброєннями. Нова гонка озброєнь буде небезпечною і дуже дорогою", - сказав генсек НАТО.

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Вы какую-то ересь нам рассказываете: "русские говорят, что нормально живут и работают и все хорошо у них".
    У них была своя статистика опубликована: 70% населения живёт на 17 тыс и ниже.
    Вы не представляете, что это такое с их ценами 17 тыс - это 0.
    Там жрут блины с лопаты, пьют бормотуху и лепят петухов из дерьма, потому что если этого не делать, крыша поедет от безысходности.
    Им валежник разрешили собирать, т.к. были случаи, что от холода умирали.
    У них цены на продукты - в 2 раза дороже, чем средние по Украине.
    Вот и посчитайте покупательную способность.
    Введите в поиск гугла "средний класс 17 тысяч", и почитайте, что они могут себе позволить.
    Там ад, и то, что его не показывают по их ТВ, не значит, что его нет.
  • DARK SIDE #463014
    Россия прикидывалась слабой, а США и НАТО и мы тоже велись на это, а на самом деле посмотреть резервы РФ и они растут и даже цена на нефть падала и они не падали и сейчас нефть вверх пошла и резервы вверх еще больше пошли! США и НАТО должны были уничтожать РФ, пока это было возможно, а РФ делает свою экономику такую, что ее уже не победить старыми орудиями Холодной войны и той же нефтью. РФ видно, что модернизирует экономику и в будущем РФ будет продолжать захватывать и ничего ей за это не будет. Это все чушь была, что РФ развалится и т.п. русские говорят, что нормально живут и работают и все хорошо у них, а за время санкций и низкой нефти - резервы выросли многократно. А когда РФ накапливает резервов жирок, она идет захватывать новые территории. И Запад уроды на самом деле оказались! Они Украине ничем не помогли по сути. РФ нашу территорию сперла и за это ничего существенного по наказанию РФ не понесла. И теперь не представляю, как вернуть территории. Это уже не реальное что то должно произойти. А РФ еще накопит жиру и пойдет еще захватывать и запад нихера не будет делать также, как до этого. Запад должен всеми силами был разрушить РФ, а они ее не разрушили, а сделали еще сильнее! Украине нужно для будущей защиты восстанавливать Ядерный статус, потому что по другому нам не защитится от РФ никак! А я уверен, что РФ дальше пойдет захватывать рано или поздно! И сраный Запад будет говорить - ой мы обеспокоены и ничего существенного не делать! Потому нужно создавать Ядерное оружие! Видел передачи кусок Соловьева вроде и там политик русский говорил, что если бы у Украины было ядерное оружие, то РФ бы не посмела бы забрать Крым и Донбасс. А на Запад им срать с их санкциями, от которых у них растет резервы. Нужно на референдуме народном проголосовать, чтобы Украина создала для защиты и сдерживания врагов - ядерное вооружение!!!
  • Dorian Gray
    НАТО играющее роль романтически настроенного импотента. Когда ещё такое увидишь?
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