МВС планує відправляти на перенавчання злісних порушників правил дорожнього руху

Камери автофіксації за більш ніж тиждень роботи зафіксували 200 тисяч порушень на дорогах. У зв'язку з цим Міністерство внутрішніх справ планує відправляти порушників правил дорожнього руху на перенавчання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, ініціатива відомства передбачає повторне складання іспитів з ПДР та водіння для водіїв-порушників.

"На сьогодні ми розглядаємо можливість того, що якщо водій порушував правила кілька разів - запровадити таку ініціативу, щоб людину посилати на перенавчання, щоб вона могла підтвердити, чи може, чи вміє керувати транспортним засобом, чи знає правила дорожнього руху", - завив Мартиненко.

При цьому він зазначив, що поки це тільки ідея, але за певних умов вона може бути втілена в життя.

"Ми зараз це лише розглядаємо, але якщо у нас не буде зменшуватися кількість порушників через відеофіксацію, то ми перейдемо до практичного застосування цього", - додав радник.

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