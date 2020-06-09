МВС планує відправляти на перенавчання злісних порушників правил дорожнього руху
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко в ефірі каналу "Україна 24".
За його словами, ініціатива відомства передбачає повторне складання іспитів з ПДР та водіння для водіїв-порушників.
"На сьогодні ми розглядаємо можливість того, що якщо водій порушував правила кілька разів - запровадити таку ініціативу, щоб людину посилати на перенавчання, щоб вона могла підтвердити, чи може, чи вміє керувати транспортним засобом, чи знає правила дорожнього руху", - завив Мартиненко.
При цьому він зазначив, що поки це тільки ідея, але за певних умов вона може бути втілена в життя.
"Ми зараз це лише розглядаємо, але якщо у нас не буде зменшуватися кількість порушників через відеофіксацію, то ми перейдемо до практичного застосування цього", - додав радник.