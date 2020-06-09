Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, ліквідовано трьох найманців РФ, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"На всі ворожі провокації українські воїни дали результативну та вмотивовану відповідь, змусивши окупантів припинити злочинні дії", - йдеться в повідомленні.



Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріл наших позицій неподалік Новотроїцького із використанням 82 мм мінометів та станкових протитанкових гранатометів. Такі ж гранатомети ворог задіяв біля Мар’їнки.

По захисниках Водяного агресор вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а оборонців Богданівки обстрілював з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці двічі відкривали вогонь по опорних пунктах Об’єднаних сил поблизу Оріхового. Для обстрілів окупанти застосовували міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

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По позиціях неподалік Новолуганського ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а по околицях Новоолександрівки – з ручних протитанкових гранатометів. Біля населених пунктів Хутір Вільний та Травневе противник застосував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

"Внаслідок обстрілу з боку агресора один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Наші військовослужбовці вчасно і жорстко давали окупаційним підрозділам гідну відсіч. Усі спроби загарбників дестабілізувати ситуацію й надалі отримуватимуть адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників", - повідомили в штабі.

За даними розвідки, 8 червня українські оборонці знищили трьох окупантів.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські збройні формування 4 рази порушили режим припинення вогню.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та гранатометів різних систем по наших опорних пунктах неподалік Оріхового. Також гранатомети різних систем противник застосував поблизу Новолуганського і Шумів.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів оборонні укріплення на підступах до Мар’їнки.



"Такі підступні дії ворога без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях ворога українські підрозділи рішуче подавили активність противника.

За поточну добу втрат серед наших захисників немає.



Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами", - повідомили в пресценті ОС.



