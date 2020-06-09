Зеленський заявив, що хотів захворіти на коронавірус: На собі пройти цей етап, але потім вирішили, що перебор. ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський хотів заразитися коронавірусом, щоб на власному прикладі продемонструвати людям, "що це страшно".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в статті "Української правди" "Хотів заразитися коронавірусом". Два дні з президентом Зеленським"
"Я хотів на собі пройти цей етап. Щоб людям було легше.
Я запропонував нашим: "Давайте, я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій. І проживу це нормально". Щоб люди розуміли – це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу, покажу", - сказав президент.
Хоча глава держави і стверджує, що не боїться захворіти на COVID-19, від такої ідеї все ж відмовилися.
"Вирішили, що занадто. Що перебор", - сказав Зеленський.
Та додав, що його не пробачила б родина: "Сказали б, що я божевільний. І, в принципі, мали б рацію".