Світовий банк прогнозує падіння економіки: "Спад стане найглибшим із часів Другої світової війни"

Пандемія коронавірусу та карантинні заходи щодо її стримування здійснили різкий і масштабний шоковий вплив на світову економіку, зануривши її в глибоку рецесію. За прогнозами Світового банку, цього року на економіку планети чекає стиснення на 5,2%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у випуску доповіді Світового банку "Перспективи світової економіки" за червень 2020 року.

За даними СБ, цей спад стане найглибшим із часів Другої світової війни, а скорочення обсягів виробництва на душу населення торкнеться найбільшу частку країн від 1870 року.

На тлі серйозних потрясінь, що торкнулися внутрішній попит і пропозицію, торгівлю і фінанси, в країнах з розвиненою економікою в 2020 році очікується стиснення економічної активності на 7%. У країнах з ринком, що формується і країнах, що розвиваються (КРФКР) цього року прогнозується спад на 2,5% - перша всеосяжна рецесія в цій групі країн щонайменше за шістдесят років. Доходи на душу населення, як очікується, знизяться цього року на 3,6% - і це приведе мільйони людей до крайньої бідності.

Найскладніше доводиться тим країнам, у яких пандемія набула особливо важкого характеру і які серйозно залежать від світової торгівлі, туризму, експорту сировини і зовнішнього фінансування. І хоча масштаби потрясінь у різних регіонах відрізняються, у всіх КРФКР є свої слабкості, які посилюються зовнішніми шоками. Більше того, цілком можливо, що перебої з доступом до шкільного навчання і первинної медичної допомоги спричинять довгостроковий негативний вплив на розвиток людського капіталу.

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"Це надзвичайно тверезий прогноз: цілком можливо, що нинішня криза залишить глибокі шрами і стане причиною великих загальносвітових проблем", - визнала віцепрезидентка Групи Світового банку з питань справедливого зростання, фінансів та інститутів Джейла Пазарбашиоглу. - "Наше завдання номер один - подолати цю глобальну надзвичайну ситуацію в охороні здоров'я та економіці. Після цього світова спільнота має об'єднати зусилля, щоб знайти способи якнайшвидшого і найбільш стійкого пожвавлення економіки - і не допустити подальшого зростання масштабів бідності та безробіття".

Базовий прогноз складено з огляду на припущення про те, що спад пандемії буде достатнім для скасування національних заходів щодо її пом'якшення в країнах з розвиненою економікою до середини року, а в КРФКР - трохи пізніше, що несприятливі глобальні наслідки згладяться в другому півріччі, а збої на фінансових ринках не будуть тривалими, і в цьому випадку прогнозується, що в 2021 році зростання світової економіки пожвавиться і досягне 4,2% - при цьому в країнах з розвиненою економікою зростання становитиме 3,9%, а в КРФКР прискориться до 4,6%. Однак цей прогноз відрізняється крайньою невизначеністю, і в наявності переважання ризиків негативного розвитку ситуації, включно з підвищеною тривалістю пандемії, потрясінням у фінансовій системі і порушенням глобальних торгово-збутових зв'язків. Якщо події будуть розвиватися за песимістичним сценарієм, то цього року світову економіку може очікувати стиснення на цілих 8%, ​​а потім, в 2021 році, - мляве відновлювальне зростання трохи більш ніж на 1%, при цьому виробництво в КРФКР скоротиться цього року майже на 5%.