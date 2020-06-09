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В Україні за добу - 394 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом зафіксували 27 856 випадків

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В Україні за добу - 394 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом зафіксували 27 856 випадків
Станом на 9 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 856 випадків COVID-19. За добу - 394 нові випадки. 13 осіб померли від хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Напередодні повідомлялося про 463 нові випадки захворювання на COVID-19, за 7 червня - про 485 нових випадків, за 6 червня - про 550 нових хворих, 5 червня - про 553.

За добу померли 13 пацієнтів (добою раніше - дев'ять), загалом - 810.

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За останню добу видужали 217 осіб (добою раніше - 141), загалом - 12 412.

Загалом в Україні зараз хворіє 14 647 осіб, що на 177 більше, ніж напередодні. Протягом двох тижнів, із 23 травня, цей показник залишався в межах між 13 і 14 тисячами.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (49), Закарпатській (39) і Житомирській (38) областях.

У Дніпропетровській, Хмельницькій, Миколаївській, Полтавській, Херсонській та Луганській областях нових випадків коронавірусної хвороби не виявили.

В Україні за добу - 394 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом зафіксували 27 856 випадків 01
В Україні за добу - 394 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом зафіксували 27 856 випадків 02
В Україні за добу - 394 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом зафіксували 27 856 випадків 03
В Україні за добу - 394 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом зафіксували 27 856 випадків 04
В Україні за добу - 394 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом зафіксували 27 856 випадків 05
В Україні за добу - 394 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом зафіксували 27 856 випадків 06

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Cheba AtWork
    Все эти карантины, остановка общественного транспорта, намордники - всё это туфта для поддержания паники. Что они есть, что нет - цифры ежедневно заболевших от этого никак не меняются. А это значит, что принимаемые меры абсолютно неэффективны и должны быть отменены как неработающие. У нас в государстве ничего не работает, вместо работы - одна имитация, картинка для СМИ. Правоохранительные органы, суд, медицина, образование - они только имитируют свою деятельность, а на деле ничего не делают. Если их просто убрать, скорее всего никто даже и не заметит их отсутствия.
  • амфаш
    Ну что ни за придурок - так разаблачитель!

    Єти карантинніе мері вводятся не для того, чтобы уничтожить вирус, а для того, чтобы избежать ОДНОВРЕМЕННОГО МАССОВОГО заболевания, превосходящего численность кроватей в больницах.
  • Утрехтский Крысолов
    дороговато. не находишь?
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