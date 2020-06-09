У районі ООС із 10 червня частково відновлюється робота КПВВ: маска, соціальна дистанція і температурний скринінг обов'язкові

З 11:00 10 червня відновлюється пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в'їзду-виїзду для автомобільного та пішого сполучення в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щоденно з 11:00 до 14:00 та здійснюватися:

- для автомобільного сполучення через КПВВ "Мар’їнка" – дорожній коридор "Донецьк – Курахове";

- для пішого сполучення через КПВВ "Станиця Луганська" – дорожній коридор "Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар".

Під час в’їзду на підконтрольну Уряду України територію з громадянами проводитиметься температурний скринінг. Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Пріоритет на перетин лінії розмежування надається громадянам:

- за наявності причин соціально-гуманітарного характеру (при наданні відповідних підтверджуючих документів);

- які слідують для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та особам, що їх супроводжують (при пред’явлені сертифікату та запрошення-перепустки).

Громадяни, які перетинатимуть лінію розмежування для участі у складанні тестування із ЗНО та особи, які їх супроводжують будуть звільнені від заходів обов’язкової самоізоляції або обсервації.

Пропуск решти осіб здійснюватиметься після оформлення громадян пріоритетної категорії.

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