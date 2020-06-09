Блогер Казанський заявив про участь у ТКГ щодо Донбасу: Переселенці отримали можливість вирішувати долю рідного регіону

Український блогер Денис Казанський, який через окупацію Донбаса Росією був змушений переїхати на контрольовану українською владою територію, заявив про своє включення до складу Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Від сьогодні я беру участь у засіданнях Тристоронньої контактної груп щодо Донбасу. Нагадаю, що вона називається тристоронньою, бо сторонами переговорів вважаються України, РФ і ОБСЄ ("ЛДНР"не сторона конфлікту)",- повідомив Казанський.

Він уточнив, що йдеться не про Консультативну раду, яку планували створити раніше і проти якої виступило товариство: "Від ідеї створення такої ради відмовилися, і її не буде". За його словами, йдеться про пункти 11 і 12 комплексу заходів щодо виконання Мінських угод, в яких йдеться про те, що питання, що стосуються місцевих виборів в окремих районах, а також закон про особливий статус цих районів має обговорюватися і узгоджуватися з представниками окремих районів Луганської та Донецької областей.

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"Довгий час від окремих районів виступали чомусь громадяни Росії - Дейнего і Ніконорова, яких ніхто не обирав і які чомусь присвоїли собі право говорити від імені Донбасу. При цьому переселенці - корінні донеччани і луганчани, які народилися і виросли на Донбасі, і яких терором і переслідувань змусили виїхати, чомусь були позбавлені можливості вирішувати долю свого рідного регіону. Тепер же ситуація змінилася, до переговорів залучена група корінних жителів Донбасу, які виїхали в 2014 році через переслідування і погрози, до яких увійшов і я", - додав блогер.

Казанський позначив, що українська сторона в ТКГ виступає проти закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.

"Що ж стосується можливих майбутніх виборів на непідконтрольній території, то наша позиція така, що вони можливі лише після отримання Україною контролю над кордоном і відбуватися можуть винятково за українськими законами - з поверненням українського ТБ, українських журналістів, українських політичних партій і переселенців", - резюмував блогер.



