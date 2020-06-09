Блогер Казанський заявив про участь у ТКГ щодо Донбасу: Переселенці отримали можливість вирішувати долю рідного регіону
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Від сьогодні я беру участь у засіданнях Тристоронньої контактної груп щодо Донбасу. Нагадаю, що вона називається тристоронньою, бо сторонами переговорів вважаються України, РФ і ОБСЄ ("ЛДНР"не сторона конфлікту)",- повідомив Казанський.
Він уточнив, що йдеться не про Консультативну раду, яку планували створити раніше і проти якої виступило товариство: "Від ідеї створення такої ради відмовилися, і її не буде". За його словами, йдеться про пункти 11 і 12 комплексу заходів щодо виконання Мінських угод, в яких йдеться про те, що питання, що стосуються місцевих виборів в окремих районах, а також закон про особливий статус цих районів має обговорюватися і узгоджуватися з представниками окремих районів Луганської та Донецької областей.
"Довгий час від окремих районів виступали чомусь громадяни Росії - Дейнего і Ніконорова, яких ніхто не обирав і які чомусь присвоїли собі право говорити від імені Донбасу. При цьому переселенці - корінні донеччани і луганчани, які народилися і виросли на Донбасі, і яких терором і переслідувань змусили виїхати, чомусь були позбавлені можливості вирішувати долю свого рідного регіону. Тепер же ситуація змінилася, до переговорів залучена група корінних жителів Донбасу, які виїхали в 2014 році через переслідування і погрози, до яких увійшов і я", - додав блогер.
Казанський позначив, що українська сторона в ТКГ виступає проти закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.
"Що ж стосується можливих майбутніх виборів на непідконтрольній території, то наша позиція така, що вони можливі лише після отримання Україною контролю над кордоном і відбуватися можуть винятково за українськими законами - з поверненням українського ТБ, українських журналістів, українських політичних партій і переселенців", - резюмував блогер.