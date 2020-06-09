Страйк шахтарів в окупованому Антрациті: гірники третій день не піднімаються на поверхню, профспілки повідомляють про викрадення і тортури страйкарів

На тимчасово окупованій найманцями РФ території ОРЛО поблизу міста Антрацит тривають заворушення гірників шахти "Комсомольська", найбільшої в регіоні.

Робочі висунули вимоги і третій день перебувають під землею, заблоковані "поліцією", передає Цензор.НЕТ.

7 червня робітники встигли повідомити, що "до них їде "МДБ". Після цього в районі були відключені стільниковий зв'язок і соцмережа "ВКонтакте".

Представники незалежних профспілок повідомляють про викрадення і тортури страйкарів.

Шахтарі вимагають виплати боргів за кілька місяців і не задоволені тим, що "їхня галузь фактично перебуває під зовнішнім управлінням".

На підтримку страйкарів виступила "міжнародна асоціація профспілок" (головний офіс в Москві) написавши ватажку терористів "ЛНР" Пасічнику відкритого листа з вимогою вплинути на ситуацію.

"Три доби донбаські шахтарі страйкують під землею проти тримісячної затримки зарплат в Антрациті! Росія не пускає на свій ринок донбаське вугілля, Україна скоротила закупівлі, а нинішні власники шахти перестали платити взагалі", - повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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"Уже три доби шахтарі шахти "Комсомольська" в окупованому Антрациті відмовляються підніматися на поверхню і вимагають виплати заборгованості із зарплати за три місяці, їх "пресують" російські спецслужби. МЗС України має звернутися до ОБСЄ і до ООН з проханням втрутитися в це кричуще порушення прав людини, щоб врятувати життя учасників підземного страйку від свавілля російських спецслужб. Треба перевірити, чи не кидають ініціаторів страйку в таємні в'язниці ФСБ, чи немає порушень прав людини? Чому Росія не несе відповідальності за нормальну роботу підприємств, за виплату зарплат через підконтрольні підприємства? Це питання треба винести на Тристоронню контактну групу", - розповів журналіст.

"Протести в Антрациті через невиплату зарплати на шахті почалися ще 5 червня. Продажем вугілля з шахти займаються структури наближеного до Януковича олігарха-втікача Сергія Курченка. Виплати проходили з проблемами і з великими боргами завжди, але тут збіглися три фактори - Росія донбаське вугілля на свій ринок не пускає взагалі, Україна скоротила закупівлі через власне перевиробництво вугілля, а компанії Курченка, щоб не отримувати збитки, відмовилися платити шахтарям "Комсомольської" за вже поставлене вугілля. за людей ніхто не відповідає. Замість погашення боргів шахтарі отримали блок-пост на в'їзді в місто, перевірки МДБ, спроби окупаційної влади змусити шахтарів мовчати без всяких грошей. Та 7 червня шахтарі відмовилися підніматися на поверхню", - пояснив він.

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"Єдина реакція з Москви – невелика "Міжнародна європейська асоціація Професійних спілок та їх об'єднань" написала лист до ватажка "ЛНР" Пасічника з проханням втрутитися. Офіційні ЗМІ РФ, ЗМІ, створені окупантами на окупованих територіях, зберігають повне мовчання з приводу цього кричущого свавілля", - додав журналіст.

"Шість років тому в ці дні шахтарям говорили, що Росія їм допоможе, що вона своїх не кидає, а зараз їх кинули під землею. І жоден російський телеканал, жоден російський журналіст, ніякі шарії, соловйови, кисельови, які так малювали "жахи" української влади в 2014-му, коли виправдовували вторгнення, не показують трагедію шахтарів. Ніхто не піднімає голос про ошуканих режимом Путіна і його найманцями людей, які прямо зараз, в ці хвилини продовжують протестувати під землею. І знову, крім України, нікому не потрібні жителі Донбасу, і тільки в наших ЗМІ є резонанс і увага до проблеми. Ось це і є справжній геноцид, а не те, що забивали в голови жителів Донбасу російські пропагандисти", - резюмував Бутусов.



