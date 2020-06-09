Кількість активних хворих на COVID-19 знизилася в шести областях України і Києві, - РНБО

Кількість видужалих від COVID-19 перевищила кількість хворих за минулу добу в 6 з 24 областей України, а також в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільша кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 за добу у Львівській - 49, Закарпатській - 39 і Житомирській областях - 38 випадків. Одужання - у Дніпропетровській (77), Івано-Франківській (45) та у Києві (37).

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 25 нових випадків захворювання на COVID-19 й 1 випадок смерті, наразі в області хворіють 427 осіб (на 24 більше за добу);

- у Волинській області - 34 випадки захворювання й 1 - смерті, наразі хворіють 780 осіб (на 33 більше за добу);

- у Дніпропетровській області нових випадків захворювання і смерті не було, 77 осіб одужали, наразі хворіють 320 осіб (на 77 менше за добу);

- у Донецькій області 4 людини захворіли, нових випадків смерті та одужання зафіксовано не було, наразі хворіють 108 осіб (на 4 більше за добу);

- у Житомирській області 38 нових випадків захворювання, нових випадків одужання і смерті не було, наразі хворіють 419 осіб (на 38 більше за добу);

- у Закарпатській області 39 осіб захворіли, випадків смерті та одужання не зафіксовано, наразі хворіють 787 осіб (на 39 більше за добу);

- у Запорізькій області 3 людини захворіли, 4 - одужали, нових випадків смерті не було, наразі хворіють 195 осіб (на 1 менше за добу);

- в Івано-Франківській області 20 осіб захворіли, 45 - одужали, наразі хворіють 522 людини (на 25 менше за добу);

Також читайте: Підстав для відкриття залів ресторанів і кафе в Києві поки немає, - КМДА

- у Києві підтверджено 33 нові випадки захворювання на COVID-19, 2 - смерті й 37 одужали, наразі у столиці хворіють 2 519 осіб (на 6 менше за добу);

- у Київській області 24 людини захворіли, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, наразі хворіють 1 222 людини (за добу на 24 більше);

- у Кіровоградській області 3 нові випадки захворювання, 1 - смерті, наразі хворіють 112 осіб (на 2 більше за добу);

- у Луганській області, як і добу раніше, нових випадків захворювання, одужання і смерті не було, наразі хворіють 11 осіб;

- у Львівській області 49 нових випадків захворювання, 2 - смерті й 7 - одужання, наразі хворіють 1 607 осіб (на 40 більше за добу);

- у Миколаївській області, як і добу раніше, нових випадків захворювання, одужання і смерті не було, наразі хворіють 107 осіб;

- в Одеській області 8 осіб захворіли, нових випадків смерті й одужання не було, наразі хворіють 616 осіб (на 8 більше за добу);

- у Полтавській області нових випадків захворювання і смерті не було, 1 людина одужала, наразі хворіють 5 осіб (на 1 менше за добу);

Також читайте: МОЗ централізовано не закуповувало тест-системи українського виробника "Укргентех", - Степанов

- у Рівненській області 23 нові випадки захворювання, 4 - смерті й 4 - одужання, наразі хворіють 957 осіб (на 15 більше за добу);

- у Сумській області 5 нових випадків захворювання, одужання і смерті не було, наразі хворіють 35 осіб (на 5 більше за добу);

- у Тернопільській області 11 нових випадків захворювання, випадків смерті та одужання не зафіксовано, наразі хворіють 292 людини (на 11 більше за добу);

- у Харківській області 18 нових випадків захворювання, 2 - смерті й 24 - одужання, наразі хворіють 654 людини (за добу на 8 менше);

- у Херсонській області, як і добу раніше, нових випадків захворювання, одужання і смерті не було, наразі хворіють 4 людини;

- у Хмельницькій області нових випадків захворювання і смерті за добу не зафіксовано, 1 людина видужала, наразі хворіють 167 осіб (на 1 менше за добу);

- у Черкаській області 21 особа захворіла, наразі хворіють 126 осіб (на 21 більше за добу);

- у Чернівецькій області підтверджено 31 новий випадок захворювання на COVID-19 і 17 випадків одужання, наразі в області хворіють 2 427 осіб (на 14 більше, ніж днем раніше);

- у Чернігівській області 5 нових випадків захворювання, нових випадків одужання й смерті не було, наразі хворіють 215 осіб (на 5 більше за добу).