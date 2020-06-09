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Сьогодні стартує останній тиждень Всеукраїнської школи онлайн. Розклад

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Сьогодні стартує останній тиждень Всеукраїнської школи онлайн. Розклад
Сьогодні розпочинається останній, 10-й тиждень, Всеукраїнської школи онлайн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти у Facebook.

"Наша ціль - вичитати всю програму й оприлюднити уроки від початку і до кінця карантину, щоб кожна дитина, яка не мала доступу до якісного навчання, могла компенсувати пропуски, переглянувши відео на YouTube МОН: www.youtube.com/c/MONUKRAINE

Уроки на сьогодні вже завантажено на наш канал - вони чекають на ваші перегляди", - йдеться в повідомленні.

Стартуємо о 10:00. Необхідно обрати свій клас та перейти за посиланням:

5 клас — bit.ly/USO5class
6 клас — bit.ly/USO6class
7 клас — bit.ly/USO7class
8 клас — bit.ly/USO8class
9 клас — bit.ly/USO9class
10 клас — bit.ly/USO10class
11 клас — bit.ly/USO11class

Також Міносвіти розмістило до свого посту розклад з темами на цей тиждень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти готує платформу для дистанційного навчання в Україні, - Мандзій

Сьогодні стартує останній тиждень Всеукраїнської школи онлайн. Розклад 01
Сьогодні стартує останній тиждень Всеукраїнської школи онлайн. Розклад 02

Сьогодні стартує останній тиждень Всеукраїнської школи онлайн. Розклад 03
Сьогодні стартує останній тиждень Всеукраїнської школи онлайн. Розклад 04

Сьогодні стартує останній тиждень Всеукраїнської школи онлайн. Розклад 05

Сьогодні стартує останній тиждень Всеукраїнської школи онлайн. Розклад 06
Сьогодні стартує останній тиждень Всеукраїнської школи онлайн. Розклад 07

Сьогодні стартує останній тиждень Всеукраїнської школи онлайн. Розклад 08

Автор: Наталя Джума

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