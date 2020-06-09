Сьогодні стартує останній тиждень Всеукраїнської школи онлайн. Розклад
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти у Facebook.
"Наша ціль - вичитати всю програму й оприлюднити уроки від початку і до кінця карантину, щоб кожна дитина, яка не мала доступу до якісного навчання, могла компенсувати пропуски, переглянувши відео на YouTube МОН: www.youtube.com/c/MONUKRAINE
Уроки на сьогодні вже завантажено на наш канал - вони чекають на ваші перегляди", - йдеться в повідомленні.
Стартуємо о 10:00. Необхідно обрати свій клас та перейти за посиланням:
5 клас — bit.ly/USO5class
6 клас — bit.ly/USO6class
7 клас — bit.ly/USO7class
8 клас — bit.ly/USO8class
9 клас — bit.ly/USO9class
10 клас — bit.ly/USO10class
11 клас — bit.ly/USO11class
Також Міносвіти розмістило до свого посту розклад з темами на цей тиждень.