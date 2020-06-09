Поновлення поставок води в окупований Крим може бути приводом для розширення агресії РФ, - Чубаров

Питання подачі води в окупований Крим для президента Росії Володимира Путіна може бути не стільки причиною для розширення агресії, скільки приводом.

Про це в інтерв'ю "Громадському радіо" заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, різке падіння цін на нафту, наслідки коронавірусної інфекції призвели до падіння дуже помітного рейтингу президента Росії Володимира Путіна і він зараз робить такі дії, щоб знову продемонструвати російському суспільству нібито свої можливості, що вони ніяк не змінились, як було у 2014 році, коли Росія захопила Крим.

"Нестача води в окупованому Криму є відносною, але дійсно у Криму не вистачає води, потрібної для рекреаційної сфери для підпансіонатів, санаторіїв. Не вистачає води для будівництва житла для колонізації Криму громадянами Росії, не вистачає для військових об’єктів і оце питання води для Путіна ще може бути не скільки причиною для розширення агресії, а скільки приводом. Це привід для того, щоб підняти свій рейтинг, продемонструвати світові, що він спроможний на рішучі дії, "забезпечити" водою Крим і треба показати гуманітарні аспекти, мовляв я не хотів би брати під контроль додаткову територію України, але в мене немає іншого виходу, оскільки вони залишили без води громадян Криму. Він буде намагатись так стверджувати, і тому треба бути уважними до дій Путіна, особливо після 1 липня", – сказав Чубаров.

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Також голові Меджлісу здається не випадковим те, що протягом 2 місяців в Україні відбулось тестування гілок влади і політиків питанням щодо забезпечення окупованого Криму дніпровською водою.

"Абсолютно переважна кількість кримських татар за умови окупації Росії і контролю Криму Росією вважає, що у кримських татар просто немає майбутнього. Це не пафосні слова, просто історія за останні 235 років нам надає багато трагічних прикладів для такого висновку і більшість кримських татар чекають на відновлення суверенітету України над Кримом, і вони розуміють, що якщо відбудеться відновлення водопостачання – то це буде говорити про відмову України від Криму, і тому тут позиція кримських татар вона є майже одностайною", – додав Чубаров.