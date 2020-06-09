Мінцифри виключило "Ключові системи" з переліку надавачів електронного підпису: підставою стала скарга конкурентів про заподіяння "моральної шкоди"

Кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг ТОВ "Ключові системи" виключать із Трастового списку постачальників електронних послуг. Мінцифри наказало компанії передати всю клієнтську базу в Центральний засвідчувальний орган (ЦЗО), який адмініструє ТОВ "ДІЯ". Однак, за словами компанії, "ДІЯ" не має комплексної системи захисту інформації (КСЗІ).

Про це повідомили "Ключові системи" (КС), передає Цензор.НЕТ.

"Шановні клієнти! Просимо вибачення за нинішні проблеми – за раптове і незаконне блокування Ваших сертифікатів Центральним засвідчувальним органом (ЦЗО), про яке ми дізнались разом з Вами, оскільки не отримували ані приписів, ані попереджень.

ІТС ТОВ "Ключові системи" має Комплексну систему захисту інформації (КСЗІ). Ваші дані – під надійним захистом! Багато років КС не мав жодних претензій від контролюючих органів. Однак нещодавно перевірка Держспецзв’язку встановила порушення, які ми визнали і вживаємо всіх заходів для продовження дії Атетстату відповідності КСЗІ", - заявили в компанії.

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"Підставою для перевірки стала скарга ТОВ "Депозит Сайн" про завдання йому "моральної шкоди". Звісно, моральна шкода встановлюється лише судом, однак в Акті перевірки саме так і написано – "завдання моральної шкоди користувачу ЕДП". 02.06.20 це підприємство включено до Довірчого списку ЦЗО.

04.06.20 КС незаконно виключено із Довірчого списку. Мінцифри наказало передати всю клієнтську базу до ЦЗО, яке адмініструється ДП "ДІЯ". Однак ми змушені терміново звернутись до суду з позовом про зупинення дії Наказу Мінцифри. Також виявилось - у ДП "ДІЯ" (Мінцифри) взагалі немає ані КСЗІ, ані Атетстату відповідності КСЗІ і воно не може забепечити захист Ваших персональних даних. На сайті ЦЗО розміщено Атестат, що належить не ДП "ДІЯ", а іншій юридичній особі! https://www.czo.gov.ua/download/docs/20969.pdf Це означає, що з 19.12.19р., в епоху тотальної діджиталізації і перерозподілу ринку в Україні немає ЦЗО!" - заявили в компанії.

"Також нами подано звернення в Держспецзв'язку. Щиро сподіваємося, що його керівництво врахує факт виправлення порушень нами самостійно і поверне нам можливість продовжити співпрацю", - додали в компанії.

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На сьогодні, згідно з даними Держстату, в Україні здійснюють діяльність два десятки кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг.





