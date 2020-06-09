МОЗ централізовано не закуповувало тест-системи українського виробника "Укргентех", - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що міністерство не закуповувало централізовано тест-системи для діагностики коронавірусу українського виробника ТОВ "Укргентех".

Про це він сказав під час пресбрифінгу в Києві 9 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство охорони здоров'я не закуповувало централізовано ці тест-системи. Зараз використовують те, що було закуплено, скажімо так, за рахунок благодійних фондів та передано до Міністерства охорони здоров'я, а потім розподілено між лабораторіями", - сказав він.

За словами міністра, лабораторні центри будуть самостійно закуповувати тест-системи.

"Зараз закупівля тест-систем буде здійснюватися в децентралізованому вигляді, тобто безпосередньо лабораторії будуть закуповувати ці тест-системи. Відповідним рішенням уряду виділено кошти на боротьбу з COVID-19, з яких 308 млн йде безпосередньо на лабцентри. На ці кошти буде закуплено додаткове обладнання, реагенти і зокрема тест-системи. Попередньо ми розраховуємо, що закупівля тест-систем буде здійснена на суму 190-200 млн грн. Які вони будуть - "Укргентех" або інші - будуть вирішувати лабораторії залежно від цінового показника, якості та підтвердження всіх документів", - сказав він.

Степанов зазначив, що "Укргентех" зареєстрував тест-системи відповідно до затвердженого порядку, але, як і будь-який виробник, несе відповідальність за їхнє використання, в тому числі і кримінальну.

"В Україні затверджено загальний порядок, який стосується будь-якої тест-системи, яким чином вона реєструється. Перед тим, як вона може бути зареєстрована, вона має пройти перевірку у відповідних референс-лабораторіях. Після цього готується пакет документів і передається на реєстрацію до Держлікслужби, а потім після перевірки реєструється як медвиріб і може використовуватися на ринку України. Після реєстрації, перед початком використання будь-яка лабораторія має провести так звану валідацію тест-систем - коли порівнюють з існуючими тест-системами. Крім "Укргентеху", у нас цю процедуру проходять ще два виробники. Після проходження цих процедур вони теж будуть виходити на ринок", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливість повторного зараження коронавірусом науково поки не доведена, - Степанов