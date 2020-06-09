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Журналіст Гармаш увійшов до ТКГ з питань Донбасу: Влада згадала, що не тільки прихильники РФ мають стосунок до ОРДЛО

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Журналіст Гармаш увійшов до ТКГ з питань Донбасу: Влада згадала, що не тільки прихильники РФ мають стосунок до ОРДЛО
Журналіст, головний редактор видання "ОстроВ" Сергій Гармаш, який через окупацію Донбасу Росією був змушений переїхати на контрольовану українською владою територію, заявив про своє включення до складу Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Наше керівництво справді згадало про те, що не тільки прихильники Росії мають стосунок до окремих районів Донецької та Луганської областей України, а й ми, ті, кого ці "патріоти" вигнали зі своїх будинків. І ми, у будь-якому разі, маємо більший стосунок до України, ніж новоспечені власники червоношкірої російської паспортини", - написав Гармаш.

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Він уточнив, що переговорів з терористами не буде.

"Ми як представники ОРДЛО будемо вести консультації з нашою владою і погоджувати або не погоджувати її рішення з важливих для нас питань щодо Донбасу. Зрештою, нам там жити і не враховувати наші інтереси - значить створювати ґрунт для майбутніх, тепер уже дійсно - громадянських, конфліктів. Росія як сторона конфлікту теж може "запрошувати" туди кого завгодно, але оскільки Донецька і Луганська області (разом з їхніми окремими районами) є адміністративними одиницями України (і це визнає весь світ, в тому числі і Москва ), то логічно, що Київ сам визначає з ким йому консультуватися на переговорах з Росією", - написав він.

Раніше про своє включення до складу ТКГ з питань Донбасу повідомив донецький блогер Денис Казанський.

Журналіст Гармаш увійшов до ТКГ з питань Донбасу: Влада згадала, що не тільки прихильники РФ мають стосунок до ОРДЛО 01
Журналіст Гармаш увійшов до ТКГ з питань Донбасу: Влада згадала, що не тільки прихильники РФ мають стосунок до ОРДЛО 02

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Кто другие представители ОРДЛО, кроме Казанского и пылкого сторонника Зе Гармаша?
  • bash171717
    Браво! Як на мене, то це дуже потужний хід!
  • Чайка Київ
    В чому компроміс? Влада пропонє виконати всі кацапські вимоги. Вибори, без деокупації, та "особий статус"- федералізація. Це не компроміс, а капітуляція
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