У ЗСУ за добу виявили чотири нові випадки COVID-19, загалом - 293, - Командування Медсил
Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 10:00 9 червня в Збройних силах України хворіє 144 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Загалом за час пандемії одужали - 145 осіб, летальних випадків - 4", - йдеться в повідомленні медиків.
Так, за минулу добу зареєстровано чотири нові випадки захворювання на COVID-19.
У Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону перебувають 2 військовослужбовці. Також на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 2 військовослужбовці Київської області. Зазначається, що стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.
Загалом на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 616 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 43 особи.