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Кіпр відновив міжнародне пасажирське авіасполучення, сьогодні прибувають перші туристи

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Кіпр відновив міжнародне пасажирське авіасполучення, сьогодні прибувають перші туристи
Кіпр у вівторок відновлює міжнародні пасажирські авіасполучення, відкриваються міжнародні пасажирські аеропорти Ларнаки та Пафосу.

Про це пише газета "Катімеріні", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У вівторок аеропорт Ларнаки виконає по п'ять ввізних і вивізних рейсів. Найперший літак після перерви прилетить із Тель-Авіва, другий - вирушить в Афіни.

Міністр транспорту Кіпру Яннім Карусос в інтерв'ю виданню заявив, що Кіпр повністю готовий до відновлення авіасполучення. У Ларнаці у вівторок він привітає перших туристів, які прибудуть на острів після тривалої перерви.

До 19 червня особи, які прибувають на Кіпр, мають показати після прибуття так званий сертифікат про здоров'я або зробити тест на коронавірус після прибуття на острів.

Також з вівторка почнуть працювати магазини, театри, порти, внутрішні зони ресторанів і готелів.

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Раніше повідомлялося, що із 13 червня на Кіпрі відкриються парки розваг, аквапарки, спортзали. Кінотеатри відновлять роботу на початку серпня, а з 1 вересня будуть знову дозволені масові зібрання.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • borneo ff
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  • aquarius580 .
    "- Вы заметили, что в истерии вокруг протестов, нарушен один из основополагающих принципов Запада: - каждый несёт ответственность персонально.Массовый покаянный идиотизм - это прямое признание коллективной ответственности!.Да ещё по расовым признакам.Да ещё через века.Катастрофа для всей модели, для самой сущности западной цивилизации:- только ты сам персонально в ответе за то, что ты сделал или не сделал. А самое интересное, что мало кто замечает эти просто чудовищные противоречия. Запад с комсомольской убежденностью отрицает свою историю и свои главные ценности.Самоубийство он-лайн."https://www.facebook.com/alexey.arestovich
  • aquarius580 .
    Да я не переживаю; я лишь с улыбкой наблюдаю за тем как гордые Хомо Сапиенсы прыгают вокруг телевизоров с воплями "караул, ковид !"
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