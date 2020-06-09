Кіпр відновив міжнародне пасажирське авіасполучення, сьогодні прибувають перші туристи

Кіпр у вівторок відновлює міжнародні пасажирські авіасполучення, відкриваються міжнародні пасажирські аеропорти Ларнаки та Пафосу.

Про це пише газета "Катімеріні", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У вівторок аеропорт Ларнаки виконає по п'ять ввізних і вивізних рейсів. Найперший літак після перерви прилетить із Тель-Авіва, другий - вирушить в Афіни.

Міністр транспорту Кіпру Яннім Карусос в інтерв'ю виданню заявив, що Кіпр повністю готовий до відновлення авіасполучення. У Ларнаці у вівторок він привітає перших туристів, які прибудуть на острів після тривалої перерви.

До 19 червня особи, які прибувають на Кіпр, мають показати після прибуття так званий сертифікат про здоров'я або зробити тест на коронавірус після прибуття на острів.

Також з вівторка почнуть працювати магазини, театри, порти, внутрішні зони ресторанів і готелів.

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Раніше повідомлялося, що із 13 червня на Кіпрі відкриються парки розваг, аквапарки, спортзали. Кінотеатри відновлять роботу на початку серпня, а з 1 вересня будуть знову дозволені масові зібрання.