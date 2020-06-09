Міністр культури Ткаченко про співпрацю українських продюсерів з Росією: Не можу їм заборонити

Міністр культури Олександр Ткаченко допускає співпрацю українських виробників кіно з російськими компаніями.

Про це він сказав в інтерв'ю Lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Для себе особисто виключаю. Але заборонити таку ко-продукцію приватним продюсерам я не можу. Якщо хтось з цих продюсерів вбачає можливим для себе і вигідним продавати ці серіали в Росію, юридично їм це не заборониш", - сказав міністр.

На його думку, така кооперація буде сприяти розвитку української кіноіндустрії.

"Тим більш, запрацюють рібейти, а зараз є поправки до закону, які дозволять їм запрацювати краще", - додав чиновник.

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При цьому він категорично проти, щоб рібейти запрацювали для росіян, а також щоб спільні проєкти з РФ отримували держфінансування.

Крім того, Ткаченко зізнався, що під час війни в 2017 році Україна заплатила РФ за права на сценарій і адаптацію російського фільму "Ментовські війни", який продюсував він сам. При цьому Ткаченко стверджує, що свідомо припинив співпрацю з росіянами ще в 2014 році.

Ткаченко також заявив, що Україні варто переглянути "чорні списки" російських акторів, яким заборонений в'їзд в Україну.

"Заборони мають стосуватись не лише в’їзду на територію України, але й візуальних продуктів, де вони беруть участь. Наприклад, Порєчєнков чи Охлобистін, чи гуру всіх російських режисерів Міхалков для мене особисто в чорних списках", - сказав він.