У нідерландському суді обвинувачення продовжує презентацію розслідування у справі МН17

У Нідерландах 9 червня обвинувачення в судовому процесі про літак рейсу МН17, збитий російськими терористами над Донбасом влітку 2014 року, відновило доповідь про те, як проводилося розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Зазначається, що у вівторок у судовому комплексі Схіпголу триває другий блок судових слухань у справі про збитий Boeing рейсу МН17 "Малазійських авіаліній" у рамках так званого досудового слухання, метою якого є встановити, чи готова справа до розгляду судом по суті.

У понеділок, крім представників прокуратури, також виступив захист одного з чотирьох обвинувачених - громадянина Росії Олега Пулатова.

Як відомо, на лаві підсудних, окрім Пулатова, мали перебувати ще два громадянина Росії та один українець - Ігор Гіркін, Сергій Дубінський та Леонід Харченко. За весь час судового процесу, який розпочався 9 березня, жоден із них у суді не з'явився.

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Унаслідок обмежувальних заходів, введених через пандемію коронавірусу, кількість присутніх і у залі суду, і у прес-центрі суворо обмежено: в обох приміщеннях дозволено перебувати не більше ніж 30 особам.

Доповідь розпочав Тейс Бергер (Thijs Berger), оголосивши, що під час нинішньої презентації будуть проаналізовані дані радара, супутника, альтернативні сценарії того, що сталося, і сценарій того, що відбулося насправді. За його прогнозами ця презентація займе увесь день судового засідання.

Процес веде головуючий суддя Гендрік Стейнгаус (Hendrik Steenhuis), з яким засідають Дагмар Костер (Dagmar Koster) і Гелейна Керстенс-Фокенс (Heleen Kerstens-Fockens). Перша фаза суду, яка розпочалася 9 березня, була організаційною. Суд розглядав такі питання, як хто представлений у суді, чи готова до розгляду сама справа тощо. Справа складається з 36 тис. сторінок і "величезної кількості цифрових файлів, які демонструватимуться на екрані".

Літак Boeing-777 авіакомпанії "Малайзійські авіалінії", що здійснював рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Загинули усі 298 людей.

8 червня 2020 року на судовому комплексі "Схіпхол" в Нідерландах почалося четверте судове засідання у справі про збитий в 2014 році літак рейсу МН17.