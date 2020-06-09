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Глава Мінкульту Ткаченко просить Шмигаля розглянути питання про повернення 2 млрд грн фінансування на підтримку культури

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Глава Мінкульту Ткаченко просить Шмигаля розглянути питання про повернення 2 млрд грн фінансування на підтримку культури
Міністр культури Олександр Ткаченко просить прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля розглянути на засіданні уряду питання про повернення 2 млрд грн фінансування на підтримку культури.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За нашою оцінкою, від 10-20 млрд грн втратили креативні індустрії під час кризи. Тому зараз стоїть питання виживання. Потрібно повернути секвестровані кошти на підтримку художників і інститутів, які вони представляють. Це перший крок. Сьогодні вже передав лист прем'єр-міністру Денису Шмигалю щодо повернення фінансування на підтримку культури. Зараз - це 2 млрд. грн. Буду лобіювати оперативний розгляд звернення", - написав Ткаченко.

За його словами, далі буде створена концепція, кому саме виділяються ці кошти. Серед іншого він зазначив, що в зв'язку з кризою стратегія розвитку галузі буде змінена.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • віктор федорович 31ee1569
    Яка саме культура мається на увазі?
  • Oljik
    Креативна індустрія - квартали, квни, серіали. Тобто те, без чого отупілий нарід не може жити.
  • Инокентий Смотрящий
    Уж очень хочется масштаб для распила.
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