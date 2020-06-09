СБУ сьогодні не вручила підозру Стерненку: можливо, вирішили взяти час і поміняти текст, - адвокат Коломієць

Служба безпеки не вручила сьогодні підозру активісту Сергію Стерненку.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав адвокат Віталій Коломієць, передає Цензор.НЕТ.

"Чудні діла, у справі Сергія Стерненка. Прийшли сьогодні під СБУ і поцілували клямку. Попри те, що ми нікого не кликали, але все ж під СБУ зібралося зо три десятки блогерів і журналістів. Дякую вам за небайдужість. Підозру знову не вручили, можливо, в СБУ все ж таки вирішили прислухатися до здорового глузду і букви закону про належне повідомлення особи про таку важливу процесуальну дію. А можливо вирішили взяти час і поміняти текст повідомлення про підозру. Бо в попередньому варіанті "умисність" заподіяння смерті Кузнецову хотіли обґрунтовувати тим, що Сергій спеціально для цього носив із собою "холодну зброю". Навіть підігнали експертизу для цих потреб. Хоча як бачите, цей та подібні ножі вільно продаються в усіх зброярських мережах і в інтернет-магазинах. Будемо бачити, в будь якому разі у слідства є всі необхідні засоби, щоб хоча б формально дотримуватися процесу, чого і будемо вимагати", - заявив адвокат.

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Раніше представники СБУ повідомили інформагентству "Інтерфакс-Україна" про вручення двом людям, які напали на Стерненка в Одесі в 2018 році, підозр за ч.4 ст. 296 КК (хуліганські дії).

Один з нападників на Стерненка, Іван Кузнєцов, загинув під час сутички. Інший, Олександр Ісайкул, перебуває за кордоном.

Адвокат Стерненка Віталій Коломієць вважає, що повідомлення про пред'явлення підозри "схоже на фейк від СБУ чи спробу відмазати нападників".

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.