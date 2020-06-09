Смертельна ДТП на Житомирщині: одним з учасників виявився інспектор поліції, його затримано

Одним з учасників смертельної ДТП у Житомирській області виявився інспектор слідчого відділення Лугинського відділення поліції, його затримано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Нагадаємо, вчора внаслідок зіткнення двох автомобілів, яке сталося вранці 8 червня в Овруцькому районі поблизу с. Скребеличі, загинули троє дорослих і малолітня дитина (водій і пасажири автомобіля Lanos: 50-річна мешканка Овруцького району, 46-річна жінка і дівчинка, якій 1 рік і 9 місяців, мешканки Овруча).

Попередньо було встановлено, що водій автомобіля Mitsubishi, 23-річний мешканець Овруча, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, зіткнувся з автомобілем Daewoo Lanos під керуванням 24-річного жителя райцентру. Водій Mitsubishi і 20-річна пасажирка Lanos зазнали тілесних ушкоджень і були доставлені до місцевої райлікарні.

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"У ході першочергових дій встановлено, що за кермом автомобіля Mitsubishi перебував інспектор слідчого відділення Лугинського відділення поліції. Так, про подію повідомлено Державне бюро розслідувань, куди будуть передані матеріали досудового розслідування. Водія затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Триває встановлення усіх обставин, також проводиться службове розслідування", - йдеться в повідомленні поліції.