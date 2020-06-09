Зеленський прирівняв до "сепаратистів" глав місцевого самоврядування - єдину ланку влади, яке не підпорядковується "слугам народу", - Бутусов

Зеленський вважає виступи мерів проти президента "сепаратизмом" і мріє забрати гроші місцевих бюджетів до Києва.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Боротьба з місцевим самоврядуванням - це все-таки одна з найнесподіваніших безглуздостей, яких можна було очікувати від президента Зеленського", - написав Бутусов.

Так він відреагував на слова Зеленського в інтерв'ю "УП": "Не можуть мери бути проти президента, проти вертикалі влади. Це - проти держави. Це - чистий сепаратизм, який вони прикривають децентралізацією...".

За словами Зеленського, він би забрав усі дороги з місцевих бюджетів на державний рівень. "Але це буде війна", - припускає президент.

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"Під час коронакризи тільки місцева влада показала швидкі дії щодо боротьби з епідемією, лише місцеві бюджети виділили кошти для негайних закупівель. Нагадаю, що сам Зеленський провів нараду щодо коронавірусу 31 січня, але так і не організував вчасно закупівлю масок та інших необхідних засобів, і з України вивезли майже 1000 тонн медичного приладдя, і в країні виник гострий дефіцит.

Перші кошти для допомоги медицині в боротьбі з коронавірусом держава переказала у квітні, коли місцеве самоврядування вже діяло і допомагало лікарням.

Саме місцеве самоврядування організувало карантинний режим на підставі рішень уряду. Президентські облдержадміністрації через повну недієздатність не взяли на себе організацію карантину, і просто самоусунулися від ухвалення рішень, перекинувши на місцеву владу всю відповідальність. Згадайте, чим взагалі відзначилися голови ОДА, що вони зробили?" - пише Бутусов.

Головред Цензор.НЕТ нагадує, що гроші у місцевого самоврядування свого часу повністю забирав Янукович, і це призвело до тотальної корупції та розвалу.

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"А зараз у президента хіба малі ресурси? План доходів на митниці скоротили на 10 мільярдів, і все одно збори в травні були провалені вже за скороченим планом, а план збору податків у країні виконаний лише тому, що припинили відшкодовувати ПДВ - тобто просто намалювали цифри. Навіщо ж мріяти забрати гроші місцевих бюджетів, якщо набагато логічніше забезпечити наповнення центрального бюджету в межах своїх повноважень?

На мій погляд "сепаратизм", це не критика президента мерами, це спроби підіграти Путіну в питанні Донбасу, це спроби створити Консультативну раду, це поставки вугілля та електроенергії з РФ, це медіахолдинг Медведчука, який розширює російський інформаційний порядок денний за повного потурання влади.

Може, президент припинить заохочувати реальний сепаратизм і почне наводити лад у сферах, які йому підпорядковані і за які він несе відповідальність?" - підсумовує Бутусов.