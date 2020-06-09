Аваков просить Кабмін виділити 2,5 млрд для МВС з Фонду боротьби з коронавірусом. ДОКУМЕНТ

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся з офіційним листом до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням виділити 2,67 млрд з Фонду боротьби з коронавірусом на структури МВС.

Про це повідомляє організація StateWatch з посиланням на лист МВС, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, в травні Міністерство внутрішніх справ звернулося до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з офіційним листом з питання виділення коштів з Фонду боротьби з COVID-19.

У зверненні МВС зазначається, що "кошти у розмірі 2,5 мільярда гривень планується спрямувати на виплату доплати у розмірі до 50% заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії України та Державної прикордонної служби, особам рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення", як це передбачено окремою урядовою постановою.

Також МВС попросило 171 мільйон гривень на доплати медичним та іншим працівникам, які надають допомогу хворим на COVID-19 в медустановах Міністерства внутрішніх справ.

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